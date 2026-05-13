Gabrielle Stravelli e le notti glamour nei jazz club

Nelle serate dedicate al jazz, il Camera Jazz & Music Club in vicolo Alemagna ha ospitato il concerto del quartet con la cantante Gabrielle Stravelli e il sassofonista Tim Armacost. La serata ha visto esibirsi i musicisti in un repertorio di brani dal vivo, con luci puntate sul palco e un pubblico presente per ascoltare le performance. La cantante ha interpretato diversi brani accompagnata dal quartetto, in un’atmosfera caratterizzata da musica dal vivo.

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Nelle notti glamour del jazzclubbing della settimana luci puntate al Camera Jazz & Music Club di vicolo Alemagna sulla cantante Gabrielle Stravelli (foto) e Tim Armacost (sax tenore) Quartet. Format in cui la cantante pluripremiata e il musicista nominato ai Grammy venerdì e sabato (alle 22) sfogliano un progetto di brani originali. Gli altri sono Art Hirahara al pianoforte e Pat O’Leary al contrabbasso. Da stasera a giovedì si alternano sul palco della Cantina Bentivoglio (alle 22) gli interpreti residence del locale di via Mascarella, da Senni a Middelhoff e Pagnozzi. Venerdì tocca Emiliano Pintori Organix Trio, residenza firmata dalla direzione artistica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gabrielle Stravelli e le notti glamour nei jazz club ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Al Miles Jazz Club tornano le notti cubane: concerto omaggio ai Buena Vista Social ClubLe calde atmosfere cubane arrivano al Miles Jazz Club con un coinvolgente omaggio al Buena Vista Social Club. Le notti al Bravo Caffè con il jazz contemporaneoPresenze rare e ritorni attesi che chiedono ascolto: la stagione del Bravo Caffè riaccende il rito notturno come network dal vivo che punta sulla...