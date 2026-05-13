Gabriella Favuzza per rafforzare il management di Renault Group Italia

Renault Group Italia ha nominato Gabriella Favuzza come responsabile di Energy & Public Affairs. La scelta arriva in un momento di cambiamenti significativi nel settore automotive e nella mobilità elettrica. Favuzza assumerà un ruolo strategico per la gestione delle questioni energetiche e delle relazioni pubbliche dell’azienda nel mercato italiano. La sua nomina si inserisce nella volontà di rafforzare la presenza del gruppo nel paese.

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