Antonio Achille va a rafforzare il management di Valentino

Un nuovo nome entra nel management di Valentino: Antonio Achille è stato nominato Chief Operating e Transformation Officer. Laureato presso l'università della British Columbia, il manager si occuperà di coordinare le diverse divisioni industriali e la funzione Digital & Technology dell'azienda. La sua nomina porta un cambio nella struttura organizzativa, con l'obiettivo di rafforzare le attività operative e digitali del marchio.

Antonio Achille è nominato Chief Operating e Transformation Officer di Valentino. Laureato presso la British Columbia University, il manager avrà la responsabilità di coordinare tutte le divisioni industriali, oltre alla funzione Digital & Technology. Prima di entrare in Valentino, Achille ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President Business Development, Strategy, Innovation and New Business presso Chalhoub Group negli Emirati Arabi Uniti. Nel corso della sua carriera ha inoltre maturato esperienze di rilievo come Chief Executive Officer di Natuzzi, Senior Partner in McKinsey e Global Head of Luxury in The Boston Consulting Group. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Valentino rafforza il team di manager: dall'8 di aprile Antonio Achille è il nuovo chief operating e transformation officer. - facebook.com facebook

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