Certa Earns Top Tech and Customer Value Distinctions in Risk Management from The Hackett Group®

Certa ha ricevuto riconoscimenti per l'eccellenza nel settore tecnologico e nel valore per i clienti nel settore della gestione del rischio, secondo quanto annunciato dalla Hackett Group. La società ha ottenuto i premi in occasione di un evento tenutosi a Saratoga, in California, il 30 aprile 2026. I riconoscimenti sono stati assegnati sulla base di valutazioni condotte dall'ente di analisi, che ha analizzato le performance delle aziende nel campo della gestione del rischio e della tecnologia.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SARATOGA, Calif., April 30, 2026 PRNewswire — Certa, an AI-powered platform for third-party risk, compliance, and monitoring, announced today it has been named a badge winner in The Hackett Group® Spring 2026 SolutionMap in the category of Risk Management. The company received recognition in both “Top Tech – Risk Management” and “Customer Value – Risk Management” in addition to being recognized as a validated provider in the rigorous industry data-driven benchmark for procurement technology. SolutionMap is conducted by The Hackett Group’s Solution Intelligence analysts (formerly the Spend Matters™ analyst team) who assess real-world capabilities and validates vendor performance through independent customer back.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Certa Earns Top Tech and Customer Value Distinctions in Risk Management from The Hackett Group® Notizie correlate ECB Pause And Energy Risks Drive EU Market Volatility As Mitrade Group Earns Five Awards- LIMASSOL, Cyprus, March 19, 2026 /PRNewswire/ -- CFD broker Mitrade has secured five international industry awards for 2026 as European markets... MFE-MediaForEurope: nuova organizzazione del top management in ottica internazionalePier Silvio Berlusconi, Chairman e Group CEO: «Evolve il modello di Gruppo per sostenere la nuova dimensione e la crescita internazionale» Il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Box office, esordio boom per ‘Il Diavolo Veste Prada 2’; Da Leo Ortolani a John McGinley di ‘Scrubs’, a Napoli parte il Comicon; Pechino Express, oggi ottava tappa: chi arriverà in Giappone?; Madrid, oggi i quarti Cobolli-Zverev: orario, precedenti e dove vederla.