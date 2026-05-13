Futuro Napoli Maresca può essere davvero una soluzione? Si è già promesso a un altro club

Enzo Maresca, attuale allenatore, aveva mostrato interesse per il Napoli, ma secondo fonti affidabili, avrebbe già accettato un’offerta di un club inglese per sostituire l’allenatore attuale. La notizia arriva dopo l’indiscrezione che il tecnico abbia già promesso la firma agli inglesi. La decisione potrebbe influenzare le strategie del club italiano, che ora dovrà valutare altre opzioni per la guida tecnica.

Enzo Maresca scarta il Napoli per il Manchester City: secondo Nicolò Schira, l’ex tecnico del Chelsea ha già promesso la sua firma agli inglesi come erede di Guardiola. Maresca blindato dal City: il contratto triennale che chiude tutto. La pista Maresca per la panchina azzurra si chiude definitivamente. Come rivela Schira sul proprio canale YouTube, il tecnico ha messo il Manchester City in cima alle sue priorità. Il club inglese ha già bloccato Maresca e preparato un contratto triennale, trasformando la possibilità di un approdo a Napoli in una semplice ipotesi di mercato senza fondamento reale. L’allenatore ha rifiutato altre proposte di primo piano per restare in attesa del City.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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