Bradisismo | forte scossa alle 11 | 19 Luongo | Il silenzio non può essere una soluzione!

Alle 11:19 si è verificata una scossa di magnitudo 3.5 a Bradisismo, sorprendendo i residenti di Puteoli, dove da mesi si registrava un calo dell’attività sismica. Il sisma ha causato timori tra la popolazione e ha portato alcuni a chiedere interventi più incisivi. Il geologo ha commentato che il silenzio non può essere una soluzione per questa situazione.

La scossa delle 11.19 di magnitudo 3.5 ha colto di sorpresa i puteolani perché l'attività sismica da diversi mesi era fortemente rallentata. L'evento si è prodotto da una profondità di 2.7 km. È stato seguito da altri eventi in coda che ne hanno amplificato la percezione. "Febbraio chiude con un evento piuttosto energetico valutato di Md 3.5±0.5. L'incertezza di 0.5 dipende probabilmente dal fatto che nella coda dell'evento principale della sequenza sismica si sono inseriti molti piccoli eventi che ne hanno allungato la durata. L'epicentro stimato è in area Pisciarelli, la profondità di 2.7km. Dal tracciato sismico si vede lo sviluppo della sequenza con dei piccoli foreshock (inizia a spezzarsi) seguiti da un notevole mainshock (frattura principale) seguito poi da numerosi aftershok, di cui quello più energetico di Md 2.