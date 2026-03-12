Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare l’Inter nel 2026, secondo fonti vicine al club. Il centrocampista turco, attualmente sotto contratto, ha un accordo in scadenza tra tre anni. La società non ha ancora confermato eventuali piani per il suo futuro. La situazione rimane aperta e dipenderà da sviluppi futuri e decisioni interne.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La situazione contrattuale di Hakan Calhanoglu all’Inter sta diventando sempre più delicata. Con l’accordo attuale che scade a giugno 2027, i tifosi e gli addetti ai lavori si interrogano sul suo futuro. Al momento, il club nerazzurro non ha avviato negoziati per un possibile rinnovo e, se la situazione non dovesse evolversi nei prossimi due mesi, potrebbe essere molto probabile una sua partenza nell’estate del 2026. Secondo le recenti analisi di Fabrizio Romano e Matteo Moretto, esperti di mercato, l’Inter sta pianificando cambiamenti significativi nel centrocampo, soprattutto considerato che Calhanoglu ha faticato con vari problemi di infortuni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Calhanoglu in bilico all’Inter: possibile addio nel 2026. Futuro incerto per il centrocampista.

Articoli correlati

Calhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile?Calhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile? Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo...

Asllani, futuro incerto per il centrocampista albanese: spunta una nuova destinazione possibileMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

Tutti gli aggiornamenti su Calhanoglu in bilico all'Inter...

Temi più discussi: Sky / Inter, futuro Calhanoglu in bilico: rinnovo a cifre diverse o addio? Dipende da…; L'Inter e la rivoluzione a centrocampo: non solo Calhanoglu, altri 3 in bilico. E Chivu ha un desiderio; Calhanoglu può dire addio all'Inter a fine stagione: Romano fa chiarezza sulla situazione; FLASH| Da Thuram a Calhanoglu, novità dall'infermeria: brutte notizie per l'Inter.

Romano: Calhanoglu, discorso rinnovo in bilico. La separazione e fine stagione non è utopiaMentre Chivu dovrà fronteggiare ancora una volta l'assenza di Hakan Calhanoglu, fermatosi ancora per leggere risentimento all'adduttore della coscia destra, Fabrizio Romano fa un punto anche sulla sua ... msn.com

L’Inter scarica Calhanoglu? C’è un altro big a rischio taglioStagione complicata per Calhanoglu, ancora fermo ai box dopo il derby perso col Milan. Possibile doppio addio all'Inter ... calciomercato.it

Chivu deciderà in questi due giorni, ma il difensore ieri ha lavorato ancora a parte. Migliora molto, invece, Hakan Calhanoglu, fermato da un risentimento all'adduttore destro x.com

L'Inter si prepara a cambiare: fuori Calhanoglu, dentro Stankovic La stagione di Hakan Calhanoglu è stata fin qui a due facce: ottimo avvio, poi una lunga serie di stop. Tra i tanti problemi muscolari e il problema al polso con la sua Nazionale, il turco si è facebook