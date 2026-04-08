Il team principal della Haas si lascia scappare che la Ferrari vuole sostituire Hamilton con Bearman
Il team principal della Haas ha dichiarato che la Ferrari intende sostituire Lewis Hamilton con Ollie Bearman, annunciando che l’operazione potrebbe essere ufficializzata già nella prossima stagione. La notizia si basa su una sua affermazione durante un’intervista, in cui ha rivelato i piani della scuderia rivale riguardo ai piloti per i prossimi mesi. La possibilità di un cambio in squadra sta attirando l’attenzione nel mondo della Formula 1.
Il team principal della Haas, Ayao Komatsu, svela che la Ferrari ha già in mente di riportare a casa Ollie Bearman: l'avvicendamento con Lewis Hamilton potrebbe avvenire molto presto, già nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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