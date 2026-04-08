Il team principal della Haas si lascia scappare che la Ferrari vuole sostituire Hamilton con Bearman

Il team principal della Haas ha dichiarato che la Ferrari intende sostituire Lewis Hamilton con Ollie Bearman, annunciando che l’operazione potrebbe essere ufficializzata già nella prossima stagione. La notizia si basa su una sua affermazione durante un’intervista, in cui ha rivelato i piani della scuderia rivale riguardo ai piloti per i prossimi mesi. La possibilità di un cambio in squadra sta attirando l’attenzione nel mondo della Formula 1.