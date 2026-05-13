Futuro delle professioni Steam | ciclo di incontri per orientamento al lavoro

A Torre Santa Susanna è in programma un ciclo di incontri dedicati alle professioni STEAM, con l’obiettivo di aiutare i partecipanti a orientarsi nel mondo del lavoro. Durante gli appuntamenti si parlerà di come sviluppare una mentalità aperta e interdisciplinare, puntando sulle competenze necessarie per affrontare le sfide professionali odierne. L'iniziativa si rivolge a chi vuole approfondire le opportunità offerte dalle aree scientifiche e tecnologiche.

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