Futuro delle professioni Steam | ciclo di incontri per orientamento al lavoro
A Torre Santa Susanna è in programma un ciclo di incontri dedicati alle professioni STEAM, con l’obiettivo di aiutare i partecipanti a orientarsi nel mondo del lavoro. Durante gli appuntamenti si parlerà di come sviluppare una mentalità aperta e interdisciplinare, puntando sulle competenze necessarie per affrontare le sfide professionali odierne. L'iniziativa si rivolge a chi vuole approfondire le opportunità offerte dalle aree scientifiche e tecnologiche.
TORRE SANTA SUSANNA (BR) – Orientarsi nel mondo del lavoro oggi non è solo scegliere una Professione, ma acquisire una nuova mentalità, partendo dall'interdisciplinarità e da competenze acquisite. È questo l'obiettivo di "Orizzonti per il lavoro” progetto finanziato dalla Regione Puglia al Comune.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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