Offerte di lavoro 857 posti disponibili nel Leccese Al via ciclo di incontri per imprese

Nel territorio del Leccese ci sono attualmente 857 posti di lavoro disponibili, suddivisi in 276 annunci pubblicati dalle aziende locali. Questa cifra viene riportata nel report settimanale di Arpal Puglia, che monitora le offerte di impiego nella provincia. Per supportare le imprese nel trovare personale, è stato avviato un ciclo di incontri specifici.

LECCE – Offerte di lavoro nel Salento: sono 857 i posti disponibili nelle aziende del territorio, distribuiti su 276 annunci di lavoro, dettagliate nel consueto report settimanale di Arpal Puglia per l’ambito provinciale.Tra queste anche le offerte per la selezione di venti risorse per Ikea, in.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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