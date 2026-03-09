Professioni umanistiche | al via a marzo open day e webinar d' orientamento gratuiti

A partire da marzo, sono programmati open day e webinar gratuiti dedicati alle professioni umanistiche, con l’obiettivo di offrire informazioni e orientamento. Questi eventi si rivolgono a studenti, docenti e chiunque sia interessato a conoscere meglio le opportunità offerte da questi percorsi formativi. La serie di incontri mira a mettere in evidenza le competenze richieste e le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

Un'iniziativa che unisce orientamento, confronto con esperti e riduzione delle rette per chi sceglie un percorso di laurea umanistico Nel mese di marzo, l'Università degli studi Guglielmo Marconi, prima università digitale italiana, insieme al proprio Dipartimento di Scienze Umane, dedica un focus speciale proprio alle discipline umanistiche. Lo fa attraverso un ciclo di open day e webinar gratuiti online, in fascia oraria 17.00–18.00. Il calendario a programma prevede sei appuntamenti online, dal 16 al 27 marzo 2026, ognuno dedicato a un tassello diverso del mondo umanistico. Si parte con un incontro su "Discipline umanistiche: quale...