Al Centro direzionale di Napoli un convegno sulle donne sandwich

Al Centro direzionale di Napoli si è svolto un convegno dedicato alle donne chiamate “sandwich”. Durante l’evento sono stati affrontati vari aspetti legati alla condizione femminile e alle sfide quotidiane di questa categoria. Nella stessa giornata, è stato annunciato che il governo ha approvato un decreto che elimina la figura della consigliera di parità, un provvedimento che ha suscitato reazioni diverse.

“La premier Meloni, con il ministro Roccella, nel mese dedicato alle donne e alle loro conquiste sociali, costruisce un nuovo tassello di arretramento dei diritti, firmando il decreto che sancisce l'eliminazione della figura della consigliera di parità”. È l'affondo che Loredana Raia, Presidente commissione sanità e giustizia sociale della neonata giunta Fico, ha sferrato, intervenendo oggi, mercoledì 4 marzo nei locali del Centro Congressi “Tiempo”, al Centro Direzionale di Napoli, al convegno “Donna e Caregiver: Generazione Sandwich, essere donna tra lavoro e famiglia”. Organizzato dalla Uilp Campania con la collaborazione di Ada... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

PalaEventi al centro direzionale di Napoli, progetto ok tra sei mesi i cantieri: «Riscatto per Napoli Est»È partito il conto alla rovescia: «Noi siamo pronti, con il via libera della Regione ora tutto ritorna nell’alveo del Comune.

A Napoli il convegno “Donna e caregiver: generazione sandwich, essere donna tra lavoro e famiglia”L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui la Presidente della Commissione regionale Sanità e Sicurezza...

