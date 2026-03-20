Consiglio Regionale Campania progetto per illuminare con luci colorate la sede al Centro Direzionale di Napoli

Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato una delibera dell'Ufficio di presidenza che prevede la realizzazione di un progetto per illuminare con luci colorate la sede situata all'isola F13 nel Centro direzionale di Napoli. La decisione riguarda la progettazione di un'illuminazione permanente per l'edificio.

Delibera dell'Ufficio di presidenza per progettare l'illuminazione permanente della sede del Consiglio regionale all'isola F13 del Centro direzionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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