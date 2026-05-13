Due italiani sono stati arrestati a Grezzana con l’accusa di aver rubato gasolio e diserbanti da un’azienda vitivinicola. Uno dei fermati è un dipendente dell’azienda stessa. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei due uomini, che ora si trovano a disposizione delle autorità competenti. La vicenda riguarda un episodio di furto che si è verificato recentemente in provincia di Verona.

Due cittadini italiani sono stati arrestati nella notte tra il 9 e il 10 maggio per furto di gasolio e diserbanti ai danni di una nota azienda di conduzione di vigneti. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Verona, e ha portato al sequestro di 12 taniche di gasolio e 30 flaconi di prodotti fitosanitari. Gli arrestati, un quarantenne di Lavagno e un trentenne di Soave, sono stati fermati grazie a un controllo mirato della Squadra Mobile scaligera. Operazione coordinata dalla Procura di Verona Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto dei due uomini si inserisce in una più ampia attività investigativa volta a contrastare i reati contro il patrimonio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furto di gasolio e diserbanti a un'azienda di Verona, uno dei ladri è un dipendente: doppio arresto

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