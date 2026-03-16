Doppio furto nella notte | blitz dei ladri in un bar e un negozio di alimentari

Nella notte a San Mauro la Bruca, due attività commerciali del centro sono state vittima di furti. Un bar e un negozio di alimentari sono stati preso di mira da ladri che hanno trafugato denaro e merce. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi, che si sono verificati nel cuore del paese. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante i colpi.

Sull’episodio indagano i carabinieri della zona, che stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini della videosorveglianza per risalire ai responsabili Notte di paura a San Mauro la Bruca, dove ignoti ladri hanno colpito due attività commerciali del centro abitato, portando via denaro e merce preziosa. Secondo le prime informazioni, i furti sono avvenuti intorno alle 4.30 del mattino. In particolare, i malviventi hanno forzato la porta d’ingresso di un bar, riuscendo a rubare la cassa e circa 400 euro contenuti nel portafogli del padre della titolare, lasciato all’interno del locale. Il bar è dotato di telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aver ripreso l’azione dei ladri, fornendo elementi utili agli investigatori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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