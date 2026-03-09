Una banda di rapinatori è stata smantellata dopo una serie di tre colpi in due anni, tutti ai danni di un punto Snai. Durante le indagini, si è scoperto che una dipendente, fidanzata di uno dei criminali, ha contribuito agli attacchi. La sua condotta si è rivelata decisiva, poiché si avvicinava alla cassaforte prima che il rapinatore la obbligasse.

Fondamentale è stato il comportamento della commessa, che poi si è rivelata una dipendente infedele: si avvia alla cassaforte prima ancora che il rapinatore la obblighi. Sgominata dai carabinieri una banda responsabile di tre rapine tra la fine del 2023 e i primi mesi di quest’anno al centro scommesse Snai di via Barella a Vignola. Cinque persone, con ruoli e responsabilità diversi, sono state colpite da ordinanza di custodia cautelare (in carcere e agli arresti domiciliari) emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sassuolo e della Tenenza di Vignola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sgominata la banda dei rapinatori. Punto Snai, tre colpi in due anni . Dipendente fidanzata di uno dei ladri

Sgominata banda di ladri, da Parma colpi in tutto il Nord: sei arresti tra Germania, Svizzera e UngheriaNei giorni scorsi i carabinieri di Parma hanno dato esecuzione all’ultima delle misure cautelari emesse nel 2023 dal Gip di Parma su richiesta della...

Leggi anche: Sgominata banda di tre ladri: rubavano borse agli anziani in autogrill e nei centri commerciali

Una raccolta di contenuti su Punto Snai.

Argomenti discussi: Sgominata la banda dei rapinatori. Punto Snai, tre colpi in due anni . Dipendente fidanzata di uno dei ladri; In cinque nei guai per le rapine alla Snai di Vignola.

Sgominata la banda dei rapinatori. Punto Snai, tre colpi in due anni. Dipendente fidanzata di uno dei ladriVignola, arrestate dai carabinieri 5 persone indagate per gli assalti alla sala scommesse di via Barella. La donna è risultata la basista: si è diretta alla cassaforte prima ancora che il bandito glie ... msn.com