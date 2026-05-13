Furto da Bonvicini | ladro nasconde le borse sotto la sua giacca
Ieri pomeriggio, nella boutique Bonvicini di corso Matteotti, un uomo ha sottratto alcune borse nascondendole sotto la giacca. Il suo gesto non è stato impulsivo, ma studiato, come se fosse parte di una strategia precisa. La scena si è svolta tra le corsie del negozio, senza particolari scontri o disordini evidenti. La proprietaria ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.
Non è stata la solita irruzione scomposta, ma un movimento studiato, quasi una coreografia del malaffare quella andata in scena ieri pomeriggio tra le corsie della nota boutique Bonvicini, in corso Matteotti. Un episodio che lascia l’amaro in bocca non solo per il valore della refurtiva, ma per la sfrontatezza con cui è stato eseguito, nel cuore pulsante del lusso cittadino. Il protagonista, immortalato in modo nitido dalle telecamere di sorveglianza, è un giovane di età non superiore ai 30 anni. Un volto pulito, un’aria apparentemente anonima che gli ha permesso di confondersi tra i clienti, prima di rivelare le sue reali intenzioni. Il...🔗 Leggi su Lanazione.it
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