Furto da Bonvicini | ladro nasconde le borse sotto la sua giacca

Ieri pomeriggio, nella boutique Bonvicini di corso Matteotti, un uomo ha sottratto alcune borse nascondendole sotto la giacca. Il suo gesto non è stato impulsivo, ma studiato, come se fosse parte di una strategia precisa. La scena si è svolta tra le corsie del negozio, senza particolari scontri o disordini evidenti. La proprietaria ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

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