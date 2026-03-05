Due uomini si sono affrontati in via Amendola, dando vita a una rissa violenta in strada. Durante la colluttazione, le loro aggressioni hanno causato danni a diverse auto in sosta e hanno lasciato tracce di sangue sui marciapiedi. Sul luogo sono intervenuti un'ambulanza e i carabinieri per gestire la situazione e soccorrere i coinvolti.

Feroce lite in via Amendola, dove due uomini si sono picchiati per strada, imbrattando macchine e marciapiedi di sangue: ambulanza e carabinieri sul posto. È successo ieri intorno alle 14.30, quando i due, entrambi stranieri, hanno iniziato un diverbio che si è concluso poi con cazzotti, pugni, calci e spintoni. I due, un tunisino e un pachistano, pare si siano affrontati a mani nude e, stando a quanto ricostruito dai militari, non hanno impugnato armi. Ma il mancato uso di lame o coltelli non ha impedito ai due ’rivali’ di colpirsi duramente: sui marciapiedi e sul cofano di una macchina sono state trovate svariate macchie e impronte di sangue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Botte da orbi in via Amendola: sangue dei due rivali sulle auto in sosta

Feroce lite in strada, botte da orbi e auto imbrattate di sangueBologna, 4 marzo 2026 - Feroce lite in via Amendola, dove due uomini si sono picchiati per strada, imbrattando macchine e marciapiedi di sangue:...

