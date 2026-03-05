Si fingono finanzieri per mettere a segno furti nelle abitazioni | nuova truffa telefonica a Lanciano

A Lanciano, un gruppo si spaccia da finanzieri per compiere furti nelle case dei cittadini. Il capitano Domenico Siravo, comandante della compagnia della guardia di finanza locale, ha informato il sindaco Filippo Paolini dell’attacco in corso. La truffa consiste nel farsi passare per rappresentanti delle forze dell’ordine con l’obiettivo di ingannare le persone e ottenere accesso alle abitazioni.

A lanciare l'allarme è stato il comandante delle fiamme gialle di Lanciano: gli ignari cittadini, contattati al telefono, vengono invitati con una scusa a recarsi in caserma, lasciando così campo libero ai ladri Un nuovo tentativo di truffa telefonica sta prendendo piede a Lanciano. A lanciare l’allarme questa volta è il capitano Domenico Siravo, comandante della compagnia della guardia di finanza di Lanciano, che ha avvisato il sindaco Filippo Paolini. Ad essere involontariamente coinvolte nel raggiro sono proprio le fiamme gialle locali. La truffa, infatti, consiste nel ricevere una telefonata da parte di qualcuno che si spaccia per finanziere del nucleo di Lanciano e che ingiunge al cittadino ignaro, con qualche scusa, di presentarsi in caserma, in via don Minzoni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

