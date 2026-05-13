Furti in Lombardia e Marche fermata banda di albanesi

Una banda di cittadini albanesi è stata fermata dopo aver compiuto diversi furti nelle regioni Lombardia e Marche. La loro base logistica era un box sotterraneo a Vimodrone, utilizzato come punto di partenza per le operazioni. Gli investigatori hanno sequestrato materiale e oggetti provenienti dai furti, e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l’intera attività del gruppo. La polizia ha eseguito l’arresto e sta proseguendo le indagini.

La base in un box di Vimodrone, gli spostamenti su mezzi con targhe clonate e i numerosi furti in abitazioni tra la Lombardia e le Marche La polizia ha arrestato due cittadini albanesi di 35 e 25 anni, rintracciati nelle loro case di Vimodrone e Pioltello. Un terzo complice è ricercato, probabilmente è rientrato in Albania. Altre due persone sono state sottoposte a fermo indiziato di delitto. Le indagini della polizia, coordinate dalla procura di Pesaro ed effettuate con il supporto del Reparto prevenzione crimine e di un’Unità operativa di primo impiego, sono scattate a seguito di una serie di furti in casa avvenuti nelle due Regioni coinvolte tra febbraio e aprile 2026.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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