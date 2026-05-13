Furti in Lombardia e Marche fermata banda di albanesi

Da imolaoggi.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banda di cittadini albanesi è stata fermata dopo aver compiuto diversi furti nelle regioni Lombardia e Marche. La loro base logistica era un box sotterraneo a Vimodrone, utilizzato come punto di partenza per le operazioni. Gli investigatori hanno sequestrato materiale e oggetti provenienti dai furti, e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l’intera attività del gruppo. La polizia ha eseguito l’arresto e sta proseguendo le indagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La base in un box di Vimodrone, gli spostamenti su mezzi con targhe clonate e i numerosi furti in abitazioni tra la Lombardia e le Marche La polizia ha arrestato due cittadini albanesi di 35 e 25 anni, rintracciati nelle loro case di Vimodrone e Pioltello. Un terzo complice è ricercato, probabilmente è rientrato in Albania. Altre due persone sono state sottoposte a fermo indiziato di delitto. Le indagini della polizia, coordinate dalla procura di Pesaro ed effettuate con il supporto del Reparto prevenzione crimine e di un’Unità operativa di primo impiego, sono scattate a seguito di una serie di furti in casa avvenuti nelle due Regioni coinvolte tra febbraio e aprile 2026.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Raffica di furti tra Lombardia e Marche, sgominata banda di trasfertisti: tre fermi, la base era a VimodroneTre cittadini albanesi fermati in una vasta operazione della Polizia di Stato contro una serie di furti in abitazione e ricettazione tra Lombardia e...

Furti nelle case, banda fermata dalla Polizia: partivano da un box sotterraneoPesaro, 13 maggio 2026 - Partivano da un box sotterraneo alle porte di Milano, salivano su auto potenti con targhe clonate e si muovevano tra...

Temi più discussi: Milano, presa la gang albanese dei furti in Lombardia e nelle Marche: le tresferte dal covo di Vimodrone; Banda accusata di furti tra Lombardia e Marche, quattro arresti nel Milanese; Lombardia, FS Security: più controlli e calo di furti e aggressioni; Partivano da un box nel Milanese per svaligiare case in Lombardia e Marche: fermata la banda di 'topi d'appartamento'.

furti in lombardia eFurti in appartamento tra Lombardia e Marche, quattro arrestiIndagini delle Squadre mobili di Milano e Pesaro: sequestrati contanti, gioielli, orologi e attrezzi da scasso ... lanuovariviera.it

furti in lombardia eFermata la banda dei furti in casa tra Lombardia e MarcheI poliziotti delle Squadre mobili di Milano e Pesaro hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di tre persone, ritenute responsabili di numerosi furti in abitazione e ri ... poliziadistato.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web