Una banda di ladri è stata fermata dalla polizia dopo aver compiuto una serie di furti nelle abitazioni. Le indagini hanno accertato che i componenti del gruppo partivano da un box sotterraneo vicino a Milano, utilizzando auto di alta gamma con targhe falsificate. Da lì si spostavano tra Lombardia e Marche, entrando nelle case e portando via oggetti di valore. Gli agenti hanno sequestrato diversi veicoli e denunciato alcuni sospetti.

Pesaro, 13 maggio 2026 - Partivano da un box sotterraneo alle porte di Milano, salivano su auto potenti con targhe clonate e si muovevano tra Lombardia e Marche per colpire nelle case. È questa, secondo gli investigatori, la modalità operativa del gruppo criminale finito al centro dell’operazione della Polizia coordinata dalla Procura della Repubblica di Pesaro: una banda ritenuta responsabile di numerosi furti in abitazione e ricettazione commessi tra febbraio e aprile 2026. https:www.ilrestodelcarlino.itemilia-romagnacronacahantavirus-centro-alza-difese-nslgucmh L'operazione e i destinatari del fermo. Il blitz è scattato dopo un’attività investigativa articolata, condotta dalla Squadra Mobile di Milano insieme alla Squadra Mobile di Pesaro, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e di un’Unità Operativa di Primo Impiego.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furti nelle case, banda fermata dalla Polizia: partivano da un box sotterraneo

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