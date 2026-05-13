La Polizia ha arrestato un gruppo criminale responsabile di furti in abitazione e ricettazione, con una base logistica a Vimodrone. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Milano, ha portato al fermo di diversi individui coinvolti in episodi avvenuti tra la Lombardia e le Marche. Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi su attività illecite legate a furti e ricettazione nella zona.

I colpi tra la Lombardia e le Marche. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Milano unitamente alla Squadra Mobile di Pesaro e con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e di un’Unità Operativa di Primo Impiego.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furti in abitazione e ricettazione, fermato gruppo criminale: base logistica a Vimodrone

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