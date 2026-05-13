Furti in abitazione e ricettazione fermato gruppo criminale | base logistica a Vimodrone

Da ilgiorno.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia ha arrestato un gruppo criminale responsabile di furti in abitazione e ricettazione, con una base logistica a Vimodrone. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Milano, ha portato al fermo di diversi individui coinvolti in episodi avvenuti tra la Lombardia e le Marche. Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi su attività illecite legate a furti e ricettazione nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I colpi tra la Lombardia e le Marche. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Milano unitamente alla Squadra Mobile di Pesaro e con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e di un’Unità Operativa di Primo Impiego.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

furti in abitazione e ricettazione fermato gruppo criminale base logistica a vimodrone
© Ilgiorno.it - Furti in abitazione e ricettazione, fermato gruppo criminale: base logistica a Vimodrone
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Ricettazione a Rimini, giovane fermato per ricettazione e incarcerato per altre pene accumulateUn arresto per ricettazione, questo il bilancio di un controllo della Polizia di Stato avvenuto a Rimini nella serata di sabato 21 febbraio.

Da Milano furti in mezza Italia, scoperto il covo di una banda a Vimodrone: quattro arrestiLa Polizia di Stato, nell’ambito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, ha...

Temi più discussi: Dall'auto all'appartamento: rubano le chiavi e corrono a svaligiare casa; Furti in casa. Gioielli, opere d’arte e quella strana voglia di raccontare a tutti che stiamo partendo; Polizia di Stato: tenta furti in appartamento. Arrestato un soggetto trovato con 12.000 euro in monili d'oro. - Polizia di Stato; Dal Torinese alla Liguria per rubare nelle case: padre e figlio traditi dall'auto sportiva e dalle impronte.

furti in abitazione eDa Milano furti in mezza Italia, scoperto il covo di una banda a Vimodrone: quattro arrestiFermati tre cittadini albanesi, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione e ricettazione commessi tra la Lombardia e le Marche tra febbraio e aprile 2026 ... ilgiornale.it

furti in abitazione eFurto in abitazione, arrestati i due ladri ancora con la refurtiva in manoI carabinieri sono stati allertati dai proprietari e hanno rintracciato in pochi minuti i due trentenni, recuperando il bottino di circa 8mila euro ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web