Ricettazione a Rimini giovane fermato per ricettazione e incarcerato per altre pene accumulate

Durante un controllo stradale a Rimini, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino rumeno con l’accusa di ricettazione. L’uomo è stato condotto in carcere e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di ulteriori sviluppi, avendo accumulato anche altre pene in passato.

Un arresto per ricettazione, questo il bilancio di un controllo della Polizia di Stato avvenuto a Rimini nella serata di sabato 21 febbraio. Un cittadino rumeno, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall'Autorità Giudiziaria di Trieste, è stato fermato e condotto in carcere dopo essere stato identificato durante un servizio di controllo stradale ad alto impatto. Il controllo a Rimini L'operazione si è svolta nell'ambito dei servizi straordinari disposti dalla Questura di Rimini e dal Compartimento Polizia Stradale di Bologna. L'obiettivo era il contrasto alla guida in stato di alterazione psicofisica e il rafforzamento della sicurezza sulle strade.