Furti di rame chiuso il secondo asilo a Milano

Due asili nido nel quartiere Niguarda e Bicocca di Milano sono stati chiusi in seguito a furti di rame. Il primo, situato in via Pianell, ha chiuso alcuni giorni fa, mentre il secondo, in via Val d’Ossola, è stato chiuso martedì 12 maggio. Entrambi gli istituti sono stati chiusi per motivi di sicurezza e per motivi legati ai danni causati dai furti.

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Anche l'asilo nido di via Val d'Ossola (zona Niguarda) è stato chiuso martedì 12 maggio dopo quello di via Pianell (Bicocca) qualche giorno fa. Il motivo è sempre lo stesso: i furti di rame sui tetti delle strutture hanno creato situazioni pericolanti.Mentre in via Pianell il controsoffitto era.🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Due furti di rame in pochi giorniDue furti in pochi giorni all’interno del cimitero e del Convento dei frati francescano di Massa Fermana, il sindaco Gilberto caraceni ha sporto... Leggi anche: Ladri nell’ex Telecom, ancora furti di rame Temi più discussi: Infiltrazioni per il maltempo dopo i furti di rame: chiuso anche il nido di via Val d’Ossola; Furti di rame all’origine delle infiltrazioni nell’asilo comunale chiuso dopo i crolli; Distacco di pannelli del controsoffitto in un nido di Milano: chiuso per danni dopo il furto di rame e la forte pioggia; Crolla il controsoffitto dell’asilo nido: attimi di paura (e bimbi evacuati). La causa? I furti di rame. Infiltrazioni per il maltempo dopo i furti di rame: chiuso anche il nido di via Val d’Ossola milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Perché il pregiudizio nei confronti dei rom in Europa viene spesso trattato in modo diverso rispetto ad altre forme di razzismo? reddit Furti di rame all’origine delle infiltrazioni nell’asilo comunale chiuso dopo i crolliSarebbe il furto del rame dalle lastre di copertura, avvenuto nei giorni scorsi, la spiegazione per le ripetute infiltrazioni di acqua piovana nel sottotetto de ... settenews.it Crollano controsoffitti al nido di via Pianell, a casa 21 bimbi: Colpa dei furti di rame dal tettoIl Comune sta valutando soluzioni in cui spostare i bambini da lunedì. Criticità per lo stesso motivo anche nelle strutture di via Val d’Ossola e via Palanzone ... milano.repubblica.it