Ladri nell’ex Telecom ancora furti di rame

L’ex Telecom in via Miglioli viene presa di mira dai ladri che cercano rame e ferro da rivendere. La causa principale è l’alto valore del materiale, che attira gruppi di malviventi. Sono stati scoperti più furti negli ultimi giorni, con danni alle strutture e disagi per i residenti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per individuare i responsabili e fermare questa attività. La situazione resta sotto osservazione.

Ancona, 23 febbraio 2026 – Ladri in cerca di rame e ferraglia da rubare. Preda di furti, nelle ultime settimane, l’ex palazzo della Telecom, in via Miglioli. La struttura, abbandonata da anni, non trova pace ed è tornata a essere nel mirino di ladri specializzati che cercano materiale da poter usare poi utilizzare in cantieri edili. Via vai ambiguo. Ad accorgersi del via vai ambiguo che si sta verificando in questi giorni sono stati i residenti della zona e frequentatori del vicino parco urbano. Proprio dall’area verde pubblica, che si trova dietro la tabaccheria di via Brecce Banche e dietro il distributore di benzina, ignoti sono entrati nella palazzina passando da un varco della rete di recinzione che è stata più volte rotta e riparata ogni volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancora furti di rame in città, due ladri colti sul fatto e arrestati a LibrinoDue uomini sono stati sorpresi e arrestati mentre cercavano di rubare rame in via Garibaldi a Librino.

Furti di rame a Catania: arrestati due ladri colti in flagranzaLa polizia di Catania ha arrestato due uomini sorpresi mentre rubavano cavi di rame in città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Rapina nella villa dell'ex deputato Rocco Crimi a Velletri: i ladri puntano la pistola alla testa del guardianoSono entrati nella villa di famiglia dell’ex deputato Rocco Crimi e hanno minacciato con le armi il guardiano. Martedì sera, nel pieno centro di Velletri, una banda armata con quattro malviventi è ... ilmessaggero.it

Furto nel quartiere Toscanini: i ladri entrano nella sede di Uploop Studio trafugando i soldi nella cassetta - facebook.com facebook