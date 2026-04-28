In pochi giorni sono stati registrati due furti di rame, uno nel cimitero e l’altro nel Convento dei frati francescani a Massa Fermana. Il sindaco ha presentato una denuncia contro ignoti per entrambi gli episodi. Le autorità stanno indagando sulle modalità con cui sono stati perpetrati i furti e sui possibili responsabili. Nessuna persona è ancora stata identificata in relazione a questi eventi.

Due furti in pochi giorni all’interno del cimitero e del Convento dei frati francescano di Massa Fermana, il sindaco Gilberto caraceni ha sporto denuncia contro ignoti. L’ultimo furto in ordine di tepo si è verificato nella notte fra domenica e lunedì, ma circa una settimana fa si era verificato un episodio simile anche con danni più limitati. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, i ladri avrebbero rubato tutto il rame presente nel cimitero: le grondaie, i canaletti di deflusso delle acque e pesino alcune n vaschette dei fiori. "E’ un fatto increscioso – commenta Gilberto Caraceni, sindaco di Massa Fermana – non è accettabile che un luogo sacro dedicato al rispetto dei defunti, venga preso di mira in questo modo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due furti di rame in pochi giorni

The Largest Gold Heist in UK History

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