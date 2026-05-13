A Roma sono stati effettuati undici arresti legati a una serie di furti e rapine commessi da gruppi di persone in movimento. Le forze dell'ordine hanno smantellato alcune crew itineranti coinvolte in questi episodi, che si sono verificati in diversi quartieri della città. Tra le modalità adottate, ci sono stati furti con siringhe insanguinate e trolley modificati. Gli arresti sono il risultato di un'operazione mirata a contrastare questa attività criminale.

È di 11 arresti il bilancio degli ultimi interventi della Polizia di Stato a Roma, dove sono stati smantellati gruppi specializzati in furti e rapine seriali. Le operazioni sono state condotte in diversi quartieri e hanno permesso di bloccare sia colpi già avvenuti che tentativi in corso, grazie a un’azione coordinata delle forze dell’ordine. Operazioni coordinate in diversi quartieri della Capitale Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini hanno ricostruito l’attività di crew itineranti che si muovevano per la città utilizzando trolley e automobili come veri e propri hub logistici per il trasporto della refurtiva. Questi gruppi agivano con colpi pianificati, spesso in prossimità dell’orario di chiusura degli esercizi commerciali, per poi fuggire rapidamente nel traffico cittadino dopo raid lampo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furti con siringa insanguinata e trolley modificati a Roma, 11 arresti tra le crew itineranti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Furti in appartamento tra Roma e Ostia, 3 arresti: bloccata una “batteria” al GianicolenseRoma, 27 aprile 2026 – Tre arresti e due furti in abitazione sventati tra Roma e il litorale romano.

Leggi anche: Con trolley vuoti per fingersi turisti e rubare ai passeggeri in aeroporto: tre arresti

Furti con siringa insanguinata e trolley modificati a Roma, 11 arresti tra le crew itinerantiUndici arresti a Roma per furti e rapine seriali: smantellate crew itineranti e sventati colpi in diversi quartieri. virgilio.it

Tenta rapina in un supermercato con siringa sporca di sangue, i clienti lo inseguonoI fatti in via Francesco Satolli. L'uomo ha minacciato la cassiera con una siringa, poi la fuga tra i passanti prima dell'arresto ... romatoday.it