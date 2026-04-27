Furti in appartamento tra Roma e Ostia 3 arresti | bloccata una batteria al Gianicolense

Tra Roma e il litorale romano sono stati effettuati due interventi della Polizia di Stato che hanno portato all’arresto di tre persone e all’identificazione di due furti in appartamento. Un'operazione ha portato al blocco di una “batteria” di ladri nel quartiere Gianicolense. Le forze dell’ordine hanno inoltre impedito altri furti, intervenendo in momenti e luoghi distinti, con autori diversi coinvolti nelle varie situazioni.

Roma, 27 aprile 2026 – Tre arresti e due furti in abitazione sventati tra Roma e il litorale romano. È il bilancio di due interventi della Polizia di Stato, maturati in contesti differenti e riconducibili, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ad autori diversi. In manette sono finiti tre presunti “topi di appartamento”. Uno di loro dovrà rispondere anche dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il primo intervento a Ostia. Il primo episodio si è verificato a Ostia, dove il furto è stato sventato quando era ancora allo stato di tentativo. L’intervento delle pattuglie delle Volanti è scattato dopo una segnalazione arrivata al 112, il Numero unico di emergenza.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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