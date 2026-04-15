Con trolley vuoti per fingersi turisti e rubare ai passeggeri in aeroporto | tre arresti

Tre persone sono state arrestate all'aeroporto di Orio al Serio mentre cercavano di sottrarre oggetti ai passeggeri. Viaggiavano con trolley vuoti, scelti appositamente per sembrare turisti e non attirare l'attenzione. Le autorità hanno fermato gli individui durante le operazioni di controllo e sono in corso accertamenti per verificare eventuali altri episodi simili. La dinamica dei fatti è stata ricostruita grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Orio al Serio. Viaggiavano con piccoli trolley vuoti, un dettaglio studiato per confondersi tra i normali passeggeri e non destare sospetti prima di entrare in azione. C’è un piccolo dettaglio: la polizia di frontiera li teneva d’occhio già da un pezzo, dopo alcune denunce presentate nei giorni scorsi per furti con modalità analoghe. Tre uomini di origine algerina di 30, 32 e 45 anni sono stati così arrestati lunedì sera, 13 aprile, con l’accusa di tentato furto aggravato. I tre si aggiravano nell’area esterna dello scalo, in prossimità della banchina degli autobus. Qui hanno individuato la vittima, un viaggiatore in attesa del pullman. Approfittando di un momento di distrazione, si sono impossessati del suo zaino.🔗 Leggi su Bergamonews.it Roma, così i turisti venivano depredati ai Musei Vaticani con punte di trapano: tre arrestiTre persone sono state arrestate a Roma per tentato furto aggravato nei pressi dei Musei Vaticani. Tentano furti tra le auto dei turisti vicino ai Musei Vaticani: tre arrestiTre persone sono state arrestate a Roma per tentato furto aggravato nei pressi dei Musei Vaticani, una delle zone più frequentate dai turisti nella...