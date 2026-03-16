Lo Stretto di Hormuz è al centro di una crescente tensione tra gli Stati Uniti e l’Europa, che cercano strategie per garantire il flusso di petrolio e ridurre il rischio di interruzioni. La situazione preoccupa anche il traffico nel Canale di Suez, con le autorità che monitorano attentamente gli sviluppi nella regione. La crisi innesca preoccupazioni sul commercio mondiale di risorse energetiche.

È una corsa contro il tempo quella per mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz: gli Stati Uniti e l’Europa stanno valutando le opzioni per far sì che le forniture di petrolio non siano più ostaggio dei pasdaran. Il presidente americano, Donald Trump, mira a creare una coalizione di Paesi per sbloccare il corridoio marittimo e pretende anche l’aiuto della Nato, mentre in Europa sono iniziate le discussioni per potenziare la missione Aspides. La proposta americana. Stando a quanto riferito da Axios, Trump sta lavorando per formare una coalizione di Paesi per riaprire lo Stretto e spera di annunciare l’iniziativa questa settimana. Il tycoon, già negli scorsi giorni, auspicava che «la Cina, la Francia, il Giappone, la Corea del Sud, il Regno Unito e altri Paesi» fossero pronti a «inviare le proprie navi» a Hormuz. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Petrolio e commercio mondiale sotto pressione: lo scontro su Hormuz può travolgere anche il Canale di Suez

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