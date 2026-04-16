Furti in centro a Viterbo | L' insicurezza scoraggia ulteriormente chi vuole investirci

Nelle ultime settimane, diverse segnalazioni di furti sono state registrate nel centro di Viterbo, creando preoccupazione tra residenti e commercianti. Gli episodi hanno coinvolto negozi e attività commerciali, portando a un aumento del senso di insicurezza tra chi lavora e vive in zona. La situazione ha suscitato discussioni sulla sicurezza pubblica e sull’impatto che tali eventi hanno sulla possibilità di avviare e mantenere attività nel cuore della città.

“Aprire e mantenere un'attività nel centro storico di Viterbo richiede oggi coraggio e sacrifici. Non dobbiamo dimenticare che dove c'è una piccola impresa c'è anche un presidio di legalità. Episodi come quelli degli ultimi giorni, tuttavia, rischiano di scoraggiare ulteriormente chi vorrebbe.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Degrado e insicurezza tra via Buffolara e via Caselli: “La situazione è ulteriormente peggiorata”L'associazione Noi del Pablo, Golese, San Pancrazio da tempo segue il caso del vecchio stabilimento abbandonato a pochi metri dalla massicciata... I furti nelle abitazioni calano. Ma cresce il senso di insicurezzaLa paura per furti e rapine nelle abitazioni non tende a diminuire, nonostante i dati dei primi sei mesi del 2025 mostrino un calo rispetto allo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Furti in centro a Viterbo: L'insicurezza scoraggia ulteriormente chi vuole investirci; Arrestato in centro a Cremona ricercato internazionale per furti di auto e riciclaggio; Turisti scippati, giovani accerchiati e derubati: weekend di paura tra centro e vicoli; Furto in centro a Padova, arrestato dopo la fuga tra i passanti. Furti e degrado in centro: «Qui, è terra di nessuno»Il furto nella notte e, poche ore dopo, un episodio indecente in pieno centro. A Viterbo torna a salire la tensione sul fronte sicurezza, con residenti e commercianti che denunciano un ... ilmessaggero.it Furto in un bar del centro a Cosenza, ignoti forzano l’ingresso e scappano col bottinoSi tratta di uno dei luoghi più centrali della città. Cresce la preoccupazione tra i commercianti e i residenti ... corrieredellacalabria.it Ok oggi dal Senato a una serie di emendamenti della maggioranza, tra cui correttivi su coltelli, norme più stringenti per il traffico di stupefacenti, manifestazioni, furti, e molto altro. Accantonata la norma della Lega per estendere gli sgomberi immediati anche all - facebook.com facebook Maxi ondata di truffe online e furti d’identità nel Cagliaritano: anziani nel mirino, scattano le denunce x.com