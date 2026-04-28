C' è l' ok della Regione | l' invaso del Furlo verrà svuotato per approfondire le ricerche di Riccardo Branchini

La Regione ha approvato lo svuotamento dell'invaso del Furlo, autorizzando ufficialmente il Piano Operativo per lo svaso sul Fiume Candigliano. Questa decisione permette di procedere con le operazioni di svuotamento della diga, che sono state avviate questa mattina. L’obiettivo è di facilitare le ricerche del giovane di 19 anni scomparso ad Acqualagna. La procedura segue le procedure previste e riguarda specificamente il livello dell'acqua nell'invaso.

Arriva il semaforo verde della Regione per lo svuotamento della diga del Furlo. Rilasciata questa mattina l’Autorizzazione al Piano Operativo per lo svaso sul Fiume Candigliano, una operazione finalizzata ad approfondire le ricerche di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso nel.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Acqualagna, Riccardo Branchini scomparso da un anno e mezzo: accolta la richiesta della mammaACQUALAGNA - Verrà effettuato lo svaso della diga del Furlo per ispezionare i fondali e completare le ricerche di Riccardo Branchini scomparso nella... Leggi anche: La mamma di Riccardo Branchini dopo le segnalazioni false da Torino e dalla Germania: “Ennesima delusione” Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Ragazzo scomparso al Furlo, un passo avanti verso lo svuotamento della diga. Acqualagna - Scomparsa Riccardo Branchini, passo in avanti verso lo svuotamento della diga del FurloPESARO - La Provincia di Pesaro-Urbino ha dato l’ok per lo svuotamento della diga del Furlo, al fine di proseguire le ricerche di Riccardo Branchini, il 19enne, residente ad Acqualagna, scomparso nell ... veratv.it Riccardo Branchini scomparso da un anno e mezzo, la diga del Furlo verrà svuotata: le due ore di buco dopo l'uscita di casaVerrà effettuato lo svaso della diga del Furlo per ispezionare i fondali e completare le ricerche di Riccardo Branchini scomparso nella notte del 13 ottobre 2024. «La Provincia ... leggo.it