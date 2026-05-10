Furlani lavora al suo Milan | via Tare e Allegri per Italiano e D’Amico Ma la sua poltrona non è salda
Giorgio Furlani, amministratore delegato del club, sta portando avanti alcune modifiche nella rosa e nello staff tecnico, sostituendo Tare e Allegri con Italiano e D’Amico. Nel frattempo, ha avviato alcune trattative per rafforzare la squadra, anche se la sua posizione viene messa in discussione dai tifosi attraverso una petizione online. La situazione interna al club rimane tesa e in evoluzione.
In questi giorni, i tifosi del Milan - tramite il popolare sito web 'Change.org' - hanno lanciato una petizione online per chiedere a Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero, di far fuori l'amministratore delegato della società di Via Aldo Rossi, Giorgio Furlani. I sostenitori del Milan non ne possono più della visione che Furlani ha del Milan, un'azienda con la quale produrre soldi, anziché una squadra di calcio con cui provare a vincere trofei. La petizione va a gonfie vele, tanto che in mattinata ha superato quota 43mila firme e che potrebbe avvicinarsi persino a quota 50mila in serata, quando si disputerà Milan-Atalanta a 'San Siro'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Notizie correlate
Milan, sogno Lewandowski: Tare e Allegri dicono sì, ma Furlani frena. La richiesta per lo stipendioIl Milan continua a lavorare sul mercato: nonostante le voci e i dubbi sul futuro (leggi qui le parole di Zazzaroni), non passa un giorno senza un...
Pellegatti sul futuro di Allegri: “Vuole costruire il Milan con Tare, ma se Furlani avesse altre idee …”Secondo Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, il futuro di Allegri al Milan sarebbe in bilico.