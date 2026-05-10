Furlani lavora al suo Milan | via Tare e Allegri per Italiano e D’Amico Ma la sua poltrona non è salda

Giorgio Furlani, amministratore delegato del club, sta portando avanti alcune modifiche nella rosa e nello staff tecnico, sostituendo Tare e Allegri con Italiano e D’Amico. Nel frattempo, ha avviato alcune trattative per rafforzare la squadra, anche se la sua posizione viene messa in discussione dai tifosi attraverso una petizione online. La situazione interna al club rimane tesa e in evoluzione.

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