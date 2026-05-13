Prima della finale tra Inter e Lazio, alcuni tifosi nerazzurri hanno rivolto commenti ironici sui social, prendendo di mira il presidente del club e la situazione del Milan. Tra i messaggi più condivisi, c’è stato uno sfottò indirizzato a Giorgio Furlani e al caso legato a Kalulu, coinvolto in una controversia con il club rossonero. La tensione tra le tifoserie si è accentuata nelle ore che precedono l’incontro.

Mentre la stagione del Milan si deciderà nelle ultime due partite contro il Genoa e il Cagliari (servono due vittorie per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League), l'Inter si gioca la Coppa Italia contro la Lazio, dopo avere già conquistato la Serie A. Nel prepartita è spuntato anche uno striscione particolare da parte dei tifosi nerazzurri fuori dallo stadio Olimpico. Ecco il video dall'account X di 'Sportitalia'. "Giorgio Furlani, resta con noi", con le scritte in nerazzurro. Un chiaro sfottò al lavoro dell'ad rossonero al Milan. Dopo l'addio di Paolo Maldini, infatti, il Diavolo si è sempre più allontanato dalla vetta della Serie A e ha vinto solo una Supercoppa Italiana.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Furlani nel mirino, lo sfottò degli interisti prima della finale: “Resta con noi”

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