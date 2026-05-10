Milan è l’ora della contestazione San Siro mette nel mirino Furlani | Vattene
Il 10 maggio 2026 a Milano si è verificata una manifestazione di contestazione nei confronti di un dirigente del club. La protesta, annunciata sui social e accompagnata da una raccolta firme che ha superato le 45.000 adesioni, ha coinvolto i tifosi durante la partita contro l’Atalanta. I supporters hanno esposto cartelli con scritte come “Vattene” e “G.F. Out” nel corso dell’incontro, creando tensione intorno alla squadra.
Milano, 10 maggio 2026 - “G.F. Out”. Il Milan in campo con l’Atalanta, intorno a lui la bufera. La contestazione prende piede, annunciata sui social, cresciuta giorno dopo giorno, anche con una raccolta firme che nel frattempo ha superato 45.000 richieste d’addio all’AD Giorgio Furlani. È il dirigente il vero obiettivo oggi, un anno dopo Gerry Cardinale. Dagli inviti a vendere al numero uno di Red Bird, al “Furlani vattene” che brilla sullo striscione mostrato sino ai tornelli. La fanzine ultras non lascia dubbi: "Quattro anni dopo lo Scudetto dove siamo arrivati? Quella squadra vincente, alla quale sarebbero bastati pochi innesti ma di...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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