Milan è l’ora della contestazione San Siro mette nel mirino Furlani | Vattene

Il 10 maggio 2026 a Milano si è verificata una manifestazione di contestazione nei confronti di un dirigente del club. La protesta, annunciata sui social e accompagnata da una raccolta firme che ha superato le 45.000 adesioni, ha coinvolto i tifosi durante la partita contro l’Atalanta. I supporters hanno esposto cartelli con scritte come “Vattene” e “G.F. Out” nel corso dell’incontro, creando tensione intorno alla squadra.

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