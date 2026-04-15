Trump contro Meloni Iran tra ironia e sfottò | Cara Italia noi come alleato al posto degli Usa

L'Iran ha ripreso a commentare pubblicamente le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti rivolte alla premier italiana, arrivando a proporre il proprio paese come possibile alleato dell’Italia al posto degli Stati Uniti. La polemica nasce dopo che Trump aveva criticato Meloni, suscitando reazioni da parte delle autorità iraniane. Le dichiarazioni sono state pubblicate in un contesto di tensioni geopolitiche tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) – L'Iran torna a ironizzare sull'attacco del presidente americano Donald Trump alla premier Giorgia Meloni, arrivando a proporsi all'Italia come alleato alternativo a Washington. "Cara Italia, il vostro primo ministro ha difeso il Papa e perso un alleato a Washington – ha scritto su X la missione diplomatica di Teheran in Ghana – Vorremmo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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