Funicolare di Montenero giovedì 14 maggio apertura straordinaria in notturna

Giovedì 14 maggio, la funicolare di Montenero sarà aperta in modo straordinario anche di sera. L’orario di apertura si estenderà in modo da permettere ai visitatori di salire e ammirare il panorama notturno. L’evento rappresenta un’occasione per scoprire l’attrazione anche dopo il tramonto, offrendo un’esperienza diversa rispetto alle aperture diurne. La funicolare sarà accessibile fino a sera, secondo gli orari stabiliti dall’organizzazione.

Chi non ha mai sognato di salire sulla funicolare di Montenero anche di sera? Domani, giovedì 14 maggio, sarà possibile. Come fatto sapere da Autolinee Toscane, uno dei simboli della città sarà aperto in via straordinaria fino alle 00.30 in occasione del pellegrinaggio notturno legato alla festa.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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#at_Livorno - apertura straordinaria della Funicolare di Montenero fino alle 24.30, giovedì 14 maggio. Info su at-bus.it/avvisi x.com

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