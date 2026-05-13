Funicolare di Montenero giovedì 14 maggio apertura straordinaria fin dopo la mezzanotte

Giovedì 14 maggio, la funicolare di Montenero sarà aperta in modo straordinario fino a dopo la mezzanotte. L’evento offre la possibilità di salire sulla funicolare anche in orario serale, un’occasione rara che permette di godere del panorama in un’atmosfera diversa dal solito. L’apertura speciale si inserisce in un’iniziativa che coinvolge i visitatori e gli abitanti della zona, offrendo un’esperienza diversa dal normale servizio quotidiano.

Chi non ha mai sognato di salire sulla funicolare di Montenero anche di sera? Domani, giovedì 14 maggio, sarà possibile. Come fatto sapere da Autolinee Toscane, uno dei simboli della città sarà aperto in via straordinaria fino alle 00.30 in occasione del pellegrinaggio notturno legato alla festa.🔗 Leggi su Livornotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Montenero, funicolare chiusa per lavori dal 9 al 17 aprileLa funicolare di Montenero resterà chiusa dal 9 al 17 aprile per lavori di manutenzione.

Castello Aragonese e Pinacoteca: apertura straordinaria per le festività di aprile, maggio e giugnoIn occasione delle prossime festività del 23 e del 25 aprile, nonché del primo maggio e del 2 giugno, il settore sviluppo economico, cultura e...

#at_Livorno - apertura straordinaria della Funicolare di Montenero fino alle 24.30, giovedì 14 maggio. Info su at-bus.it/avvisi x.com

Napoli, Funicolare Centrale chiusa giovedì e venerdìFunicolare centrale di Napoli chiusa al pubblico nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 dicembre. Ad annunciarlo è l'Anm, che chiarisce che le 48 ore di interruzione del servizio sono dovute ... rainews.it

Funicolare Centrale di Napoli chiusa due giorni 11 e 12 dicembre: c’è la manutenzioneFunicolare Centrale di Napoli ferma per due giorni giovedì 11 e venerdì 12 dicembre per consentire il monitoraggio dell'impianto da parte di Ansfisa, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria. fanpage.it