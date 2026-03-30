Montenero funicolare chiusa per lavori dal 9 al 17 aprile

La funicolare di Montenero sarà chiusa dal 9 al 17 aprile per lavori di manutenzione. Durante questo periodo, sarà attivo un servizio sostitutivo con mini bus, con partenze da piazza delle Carrozze e da piazza del Santuario. La comunicazione è stata diffusa da Autolinee Toscane.

La funicolare di Montenero resterà chiusa dal 9 al 17 aprile per lavori di manutenzione. A renderlo noto è Autolinee Toscane che fa sapere che sarà attivo nello stesso periodo il servizio sostitutivo effettuato con mini bus, e partenza da piazza delle Carrozze e da piazza del Santuario, con i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Montenero, funicolare chiusa per lavori dal 9 al 17 aprile Articoli correlati Como, sole e primo assalto al lago: dal 1° aprile riapre anche la funicolare per BrunateÈ bastato un sabato di sole e temperature miti per trasformare Como in una cartolina di inizio stagione. Trasporti Napoli, giovedì una funicolare resterà chiusa al pubblico per l'intera giornataAnm informa che la Funicolare Montesanto resterà chiusa al pubblico per un'intera giornata per verifiche e prove annuali da parte di Ansfisa.