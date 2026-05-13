Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Esine dopo aver cercato di sfuggire a un controllo dei carabinieri a bordo di un’auto rubata nella stessa mattina. L’episodio si è verificato poco prima, quando i militari hanno tentato di fermarlo, ma il giovane ha accelerato e ha proseguito la fuga. Dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e tratto in arresto. È stato anche denunciato per il furto dell’auto.

Esine (Brescia), 13 maggio 2026 – Denuncia e arresto per un 19enne pregiudicato che vive in Valle Camonica. Il provvedimento da parte dei carabinieri di Esine e della compagnia di Breno. È accaduto ieri 12 maggio durante un servizio di controllo del territorio. L’alt e l’inseguimento. L’operazione è scattata in via Vittorio Veneto, nel comune di Piancogno. I militari hanno intercettato un’autovettura sospetta che, dai primi accertamenti alla banca dati, è risultata essere stata rubata nelle prime ore della stessa mattinata. Alla vista della pattuglia e nonostante l'alt intimato dagli operanti, il conducente ha pigiato sull'acceleratore nel tentativo di seminare i militari.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fugge all’alt dei carabinieri su un’auto rubata nella stessa mattinata: 19enne arrestato a Esine

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