Dopo tre settimane di ricerche, le forze dell'ordine hanno rintracciato in Friuli una donna con i suoi due figli, che erano scomparsi nel nulla. La donna aveva minacciato una nuova fuga prima di essere trovata, ma non sono stati resi noti i motivi. La famiglia è stata individuata grazie a una serie di indagini che hanno coinvolto vari strumenti di intelligence, senza ulteriori dettagli sulla localizzazione.

? Punti chiave Perché la madre ha minacciato una nuova fuga dopo il ritrovamento?. Come hanno fatto le forze dell'ordine a rintracciare la famiglia?. Quali indagini deve affrontare la donna per la sottrazione dei figli?. Come verranno gestiti i percorsi scolastici dei due minori?.? In Breve Scomparsa avvenuta il 20 aprile scorso a Piacenza.. Procuratrice Grazia Pradella indaga per sottrazione di minorenni e inadempienza provvedimenti.. Carabinieri di Udine e Piacenza hanno coordinato le ricerche in Friuli.. Obiettivo prioritario garantire la reintegrazione scolastica dei due ragazzi.. Sonia Bottacchiari e i suoi due figli sono stati rintracciati in Friuli dopo tre settimane di scomparsa iniziata a Piacenza il 20 aprile scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga in Friuli: ritrovata la donna con i due figli dopo 3 settimane

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