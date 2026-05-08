In Friuli si cerca una donna scomparsa con i figli da oltre due settimane

In Friuli, si cerca una donna scomparsa da oltre due settimane insieme ai suoi figli. La vettura utilizzata per il viaggio è stata rinvenuta vuota nei pressi di Udine. I telefoni cellulari della donna e dei figli risultano spenti o irraggiungibili, e le forze dell’ordine stanno verificando eventuali tracce o elementi che possano aiutare nelle indagini. La famiglia ha segnalato la loro scomparsa e si stanno svolgendo le ricerche.

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Il 20 aprile una donna di 49 anni, la figlia di 16 e il figlio di 14 sono partiti in auto dalla loro casa a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, insieme ai loro quattro cani. L’ex marito della donna, padre dei due ragazzi, ha raccontato che la donna gli aveva detto che avrebbero fatto una vacanza di alcuni giorni in un campeggio in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. Secondo l’uomo sarebbero dovuti tornare il 24 aprile, ma non sono mai tornati e non si hanno loro notizie. I cellulari della donna e dei due figli risultano spenti dal giorno della partenza. Mercoledì l’auto della donna, una Chevrolet Captiva grigia, è stata trovata a Tarcento, un piccolo comune in provincia di Udine, a una trentina di chilometri dal confine con la Slovenia.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - In Friuli si cerca una donna scomparsa con i figli da oltre due settimane Sprigiona la tua energia vitale: scegli il benessere consapevole per unire mente,nutrizione e corpo. Notizie correlate Leggi anche: Mistero a Piacenza, scomparsa nel nulla una famiglia: donna, due figli e quattro cani. Lei si era licenziata Leggi anche: “Andiamo in vacanza con mamma”. Poi spariscono tutti. Il mistero di Sonia Bottacchiari, scomparsa in Friuli con i figli Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -; Udine racconta il Friuli dopo il 1976: a luglio in Castello la mostra Terremoti e trasformazioni; In Friuli la ''difesa'' dei rifugi tradizionali, il Pradut: ''Tolto la possibilità di prenotare: in quota impossibile rispettare gli orari e si penalizza le persone di passaggio''; Terremoto Friuli 1976, la testimonianza di Paola Presani da Majano. Lutto nel mondo militare americano: morto in un incidente il sergente Markevian Slacks, 31 anni, in servizio alla 173 brigata aviotrasportata. Era arrivato in Friuli nel 2001 - facebook.com facebook Mentre in Friuli proseguono senza sosta le ricerche di una donna e dei due figli di 14 e 16 anni, residenti vicino a Castell'Arquato, scomparsi il 20 aprile dalla provincia di Piacenza, i carabinieri stanno svolgendo un'indagine a livello informativo nell'ambito f x.com