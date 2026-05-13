Fuga in auto e coltelli nel bagagliaio | arrestato 19enne a Esine

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Esine dopo aver tentato di sfuggire all’arresto durante un inseguimento in auto. Durante la fuga, il giovane ha lasciato la vettura in corsa e si è rifugiato in un’area isolata. Nel bagagliaio dell’auto rubata a Piancogno sono stati trovati coltelli e altri oggetti, che sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine. La polizia ha confermato che il veicolo era stato rubato poco prima.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come ha fatto il giovane a sfuggire all'arresto durante l'inseguimento?. Cosa nascondeva il bagagliaio dell'auto rubata a Piancogno?. Perché il diciannovenne aveva già precedenti con le forze dell'ordine?. Chi sono i possibili complici coinvolti nel furto del veicolo?.? In Breve Inseguimento iniziato in via Vittorio Veneto a Piancogno martedì 12 maggio.. Perquisizione dell'auto ha portato al sequestro di due coltelli a serramanico.. Giovane già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici.. Auto rubata restituita al legittimo proprietario dopo il blocco a Esine.. Un diciannovenne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Esine martedì 12 maggio dopo un inseguimento tra Piancogno e il centro abitato di Esine, culminato con il ritrovamento di armi bianche nell’auto rubata.🔗 Leggi su Ameve.eu

fuga in auto e coltelli nel bagagliaio arrestato 19enne a esine
© Ameve.eu - Fuga in auto e coltelli nel bagagliaio: arrestato 19enne a Esine
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Fugge all’alt dei carabinieri su un’auto rubata nella stessa mattinata: 19enne arrestato a EsineEsine (Brescia), 13 maggio 2026 – Denuncia e arresto per un 19enne pregiudicato che vive in Valle Camonica.

Napoli Poggioreale, 19enne tenta la fuga in auto e si schianta: arrestatoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla...

Temi più discussi: Metaponto, rubano un'auto e girano un video con lo smartphone durante la fuga: arrestati; Incidenti con danni nella notte, due auto in fuga: Presentatevi al Comando dei vigili; Fuga nei campi e auto rubata recuperata: controlli straordinari dei carabinieri; Scappano all’alt dei carabinieri e lanciano la cocaina dal finestrino: arrestati dopo la fuga in auto nelle vie del centro.

fuga in auto eAuto contro automedica sulla Cassia, infermiere ferito e quattro giovani in fugaAuto contro automedica sulla Cassia, infermiere ferito e quattro giovani in fuga. Vetralla – Incidente nella tarda serata di lunedì sulla Cassia – Indagini per fuga dopo sinistro e omissione di soccor ... tusciaweb.eu

fuga in auto eCatania, la banda del furto d’auto con la tecnica dell'Obd in azione nel parcheggio Ikea: ladri in fuga rintracciati e arrestatiAll'apparenza normali clienti (di Ikea) in realtà ladri specializzati nel furto a distanza di auto con la tecnica dell'Obd (on-board diagnostics). È quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo Radio ... lasicilia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web