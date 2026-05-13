Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Esine dopo aver tentato di sfuggire all’arresto durante un inseguimento in auto. Durante la fuga, il giovane ha lasciato la vettura in corsa e si è rifugiato in un’area isolata. Nel bagagliaio dell’auto rubata a Piancogno sono stati trovati coltelli e altri oggetti, che sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine. La polizia ha confermato che il veicolo era stato rubato poco prima.

? Punti chiave Come ha fatto il giovane a sfuggire all'arresto durante l'inseguimento?. Cosa nascondeva il bagagliaio dell'auto rubata a Piancogno?. Perché il diciannovenne aveva già precedenti con le forze dell'ordine?. Chi sono i possibili complici coinvolti nel furto del veicolo?.? In Breve Inseguimento iniziato in via Vittorio Veneto a Piancogno martedì 12 maggio.. Perquisizione dell'auto ha portato al sequestro di due coltelli a serramanico.. Giovane già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici.. Auto rubata restituita al legittimo proprietario dopo il blocco a Esine.. Un diciannovenne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Esine martedì 12 maggio dopo un inseguimento tra Piancogno e il centro abitato di Esine, culminato con il ritrovamento di armi bianche nell’auto rubata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga in auto e coltelli nel bagagliaio: arrestato 19enne a Esine

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