Napoli Poggioreale 19enne tenta la fuga in auto e si schianta | arrestato

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Poggioreale dopo un inseguimento notturno in auto. Il ragazzo, senza patente, ha tentato di scappare urtando un’auto parcheggiata. Durante le verifiche, è stato trovato in possesso di marijuana. L’incidente e il successivo arresto sono avvenuti in una zona frequentata durante le ore notturne.

