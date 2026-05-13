Frosinone premiata a livello nazionale | il fumetto contro la violenza di genere conquista il progetto Pretendiamo Legalità

Frosinone ha ricevuto un riconoscimento a livello nazionale grazie a un progetto che utilizza il fumetto come strumento per sensibilizzare contro la violenza di genere. Questa mattina, presso un istituto di Spoleto, si è svolta la cerimonia di premiazione della nona edizione del concorso “Pretendiamo Legalità” per l’anno scolastico 20252026. La manifestazione è stata promossa dall’Ufficio IV e dalla Segreteria del dipartimento di comunicazione.

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