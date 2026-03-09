A Monteiasi il progetto Pretendiamo Legalità

A Monteiasi è stato avviato il progetto “Pretendiamo Legalità”, promosso dall’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Monteiasi e Montemesola con il sostegno dell’Amministrazione Comunale. L’iniziativa mira a sensibilizzare gli studenti sul rispetto delle regole e a combattere fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Il progetto coinvolge diverse attività educative rivolte ai giovani delle scuole locali.

Tarantini Time Quotidiano Pretendiamo Legalità. E’ il nome del progetto promosso dall’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di MonteiasiMontemesola e sposato dall’Amministrazione Comunale per educare al rispetto delle regole e contrastare i fenomeni di bullismo e cyber bullismo. Un impegno civico che il Comune, insieme all’Assessore Giusy Ancora, porta avanti oramai da diversi anni. L’incontro si è tenuto questa mattina nell’aula consiliare alla presenza degli studenti del Da Vinci e dell’Istituto Aldo Moro di Carosino. Presenti i sindaci di Monteiasi Cosimo Ciura e Montemesola Ignazio Punzi, insieme ai rispettivi assessori alla pubblica Istruzione, Giusy Ancora e Anna Cosma Marangi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

