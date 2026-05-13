Frosinone ostaggio dei cantieri BRT Scaccia FI | Città paralizzata commercio in crisi e carenza cronica di parcheggi
A Frosinone i cantieri del progetto BRT continuano a causare disagi alla città, che viene descritta come paralizzata e in crisi. Secondo il capogruppo di Forza Italia, la gestione dei lavori ha portato a una situazione di stallo con una forte carenza di parcheggi e un impatto negativo sul commercio locale. La città si trova così costretta a fare i conti con un cantiere che sembra senza fine.
Il capogruppo di Forza Italia a Frosinone, Maurizio Scaccia, lancia un duro atto d’accusa contro la gestione del progetto BRT (Bus Rapid Transit), definendo il capoluogo un "cantiere infinito" che sta mettendo in ginocchio la vivibilità urbana e l'economia locale. La città divisa in.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie correlate
Dai parcheggi di scambio al wi-fi gratuito: il progetto dell'Ascom Abruzzo per il rilancio del commercio in cittàDai parcheggi di scambio, al wi-fi cittadino, passando per un “Marketplace di Pescara”, veri “centri naturali commerciali”, un miglioramento...
BRT Frosinone, approvate le 21 fermate della linea: nuovi cantieri e maxi rotatoria a piazzale De MatthaeisProsegue a Frosinone la realizzazione del nuovo sistema di mobilità sostenibile basato sul BRT (Bus Rapid Transit).
Argomenti più discussi: Frosinone ostaggio dei cantieri BRT. Scaccia (FI): Città paralizzata, commercio in crisi e carenza cronica di parcheggi; Frosinone verso le comunali: La città merita di meglio. L'iniziativa di Pizzutelli, Mirabella e Bortone; Città ostaggio dei cantieri: Bari lavora di notte, Taranto soffoca nel traffico. L'alibi di Bitetti non regge più; Frosinone, Maurizio Scaccia (Forza Italia) contro il BRT: città paralizzata, commercio in crisi e parcheggi insufficienti.
Frosinone, modifiche alla viabilità per i cantieri da via Marittima a Largo Sant'Antonio. La mappa dei disagiSi annuncia una settimana particolarmente complessa per la viabilità cittadina. A partire da oggi, numerose arterie di Frosinone saranno interessate da lavori di manutenzione, scavi e interventi ... ilmessaggero.it