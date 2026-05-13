Frosinone ostaggio dei cantieri BRT Scaccia FI | Città paralizzata commercio in crisi e carenza cronica di parcheggi

A Frosinone i cantieri del progetto BRT continuano a causare disagi alla città, che viene descritta come paralizzata e in crisi. Secondo il capogruppo di Forza Italia, la gestione dei lavori ha portato a una situazione di stallo con una forte carenza di parcheggi e un impatto negativo sul commercio locale. La città si trova così costretta a fare i conti con un cantiere che sembra senza fine.

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