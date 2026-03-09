BRT Frosinone approvate le 21 fermate della linea | nuovi cantieri e maxi rotatoria a piazzale De Matthaeis

A Frosinone sono state approvate le 21 fermate della linea BRT e sono stati avviati nuovi cantieri per la realizzazione di una maxi rotatoria a piazzale De Matthaeis. La città sta lavorando alla creazione di un sistema di mobilità sostenibile che prevede l’implementazione del Bus Rapid Transit, con interventi che coinvolgono diverse aree della zona. La progettazione prosegue con l’obiettivo di completare le nuove infrastrutture.

Prosegue a Frosinone la realizzazione del nuovo sistema di mobilità sostenibile basato sul BRT (Bus Rapid Transit). Mentre l’amministrazione comunale ha approvato ufficialmente la nomenclatura delle fermate della linea che collegherà lo Scalo ferroviario con piazzale De Matthaeis, in città continuano ad aprire cantieri legati sia al progetto del bus rapido sia alla riqualificazione della rete dei servizi e della viabilità. La Giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli ha dato il via libera alla denominazione ufficiale delle fermate del nuovo sistema di trasporto rapido urbano. Si tratta di un passaggio necessario per installare la segnaletica, aggiornare la cartografia e integrare la linea nei sistemi informativi del trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

