Dai parcheggi di scambio al wi-fi gratuito | il progetto dell' Ascom Abruzzo per il rilancio del commercio in città

L'Ascom Abruzzo ha presentato un piano per rivitalizzare il commercio cittadino. Il progetto prevede l’installazione di parcheggi di scambio e l’attivazione del wi-fi gratuito in alcune zone. Sono inoltre previsti interventi sull’arredo urbano e sull’illuminazione, con la creazione di nuovi percorsi pedonali. L’iniziativa include anche la realizzazione di un marketplace e misure di supporto per le imprese, come incentivi e agevolazioni.