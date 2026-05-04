Dai parcheggi di scambio al wi-fi gratuito | il progetto dell' Ascom Abruzzo per il rilancio del commercio in città
L'Ascom Abruzzo ha presentato un piano per rivitalizzare il commercio cittadino. Il progetto prevede l’installazione di parcheggi di scambio e l’attivazione del wi-fi gratuito in alcune zone. Sono inoltre previsti interventi sull’arredo urbano e sull’illuminazione, con la creazione di nuovi percorsi pedonali. L’iniziativa include anche la realizzazione di un marketplace e misure di supporto per le imprese, come incentivi e agevolazioni.
Dai parcheggi di scambio, al wi-fi cittadino, passando per un “Marketplace di Pescara”, veri “centri naturali commerciali”, un miglioramento dell’arredo urbano, dell’illuminazione con anche la creazione di percorsi pedonali e fino a incentivi e agevolazioni per le imprese senza dimenticare la.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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