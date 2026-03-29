Capolinea bus e divieti rivoluzione in piazza Moro | da domani la nuova viabilità nella zona della stazione

Da domani entra in vigore la nuova viabilità in piazza Moro a Bari, con l’attivazione della fase due dei lavori di riqualificazione curati da Rete Ferroviaria Italiana. La modifica riguarda il capolinea dei bus e i divieti di sosta e circolazione nella zona vicino alla stazione, dopo circa sette mesi di attese e lavori preliminari.

A circa sette mesi di distanza da quando avrebbe dovuto essere avviata, parte la fase due del cantiere di riqualificazione di piazza Moro a Bari, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). Dalla prossima settimana, le recinzioni che attualmente interessano la zona che da via Sparano arrivano alla fontana, andranno ad essere spostate nella porzione sud della piazza. Le lavorazioni, dunque, interesseranno lo spazio compreso tra la fontana monumentale e il fabbricato dei viaggiatori (l’edificio della stazione di Bari centrale), attualmente utilizzato anche come capolinea degli autobus del trasporto pubblico locale gestito da Amtab. Il cantiere... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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